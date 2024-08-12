Yemen'de Sel Felaketi: Marib'de Dört Can Kaybı

Yemen'in Marib İlinde Sel Felaketi

Yemen'in orta kesiminde bulunan Marib, sel ve fırtınanın etkisiyle büyük bir felaket yaşadı. Yapılan açıklamalara göre, bu doğal afet sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi de yaralandı.

Sığınmacı Aileler Zarar Gördü

Hükümete ait Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Birimi, olumsuz hava koşullarının geri bıraktığı zarara ilişkin bir açıklama yaptı. Marib'de yerinden edilen ailelerin barındığı kamplar, son saatlerde etkili olan yoğun yağış, fırtına ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle sel sularının altında kaldı.

Sel felaketi sonucunda, toplamda 7 bin 179 ailenin barınağından etkilendiği bildirildi. Bu ailelerden 2 bin 973 barınak tamamen yıkıldı, 4 bin 206 barınak ise kısmen hasar gördü.

İnsani Yardım Çağrısı

Yapılan açıklamada, "Sel felaketinden etkilenen sığınmacı ailelere ivedilikle barınma ve gıda yardımı sağlanmalı, kampların doğal afetlerden korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır" denildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, daha önceki bir açıklamada Mart ayından 9 Ağustos'a kadar Yemen genelinde sel felaketlerinde 57 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını ve toplamda 34 binden fazla ailenin etkilendiğini bildirmişti.

Yemen'de devam eden çatışmalar, 4 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine neden olurken, bu kişilerin 2 milyonu aşkın kısmı Marib'de yaşamaktadır. Marib'deki iç göçmenler, giderek zorlaşan şartlar altında büyük bir insani dramla karşı karşıya bulunuyor.