Yemen'de Sel Felaketinde Binlerce Aile Etkilendi

Yemen'de Sel Felaketinin Oluşturduğu Zarar

Yemen hükümeti, ülkenin batı bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışların ardından oluşan sel felaketinin 5 bin 583 ailenin durumunu olumsuz etkilediğini duyurdu.

Rapora Göre Hasarlar Büyüyor

Yemen’de son günlerde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketleri ile ilgili olarak, hükümetin Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi bir rapor hazırladı. Bu raporda, Hudeyde ve Hacce vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinin tarımsal alanlara verdiği zararlar da belirtilmiştir. Tarım Üzerindeki Olumsuz Etki

Yaşanan sellerin, geniş tarım alanlarını etkilemesi sonucu ekinlerin ciddi şekilde zarar gördüğü ifade edildi. Ayrıca, su baskınlarının boş arazilerde yer alan mayınları yerleşim alanlarına sürükleyerek, bölgedekilerin can güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.

Acil Yardım Çağrısı

Raporda, etkilenmiş bölgeler için donör ülkelere acil yardım çağrısı yapıldığı kaydedildi. Yemen Kızılayı ise, Taiz, Hudeyde, Hacce, Amran, Sada, Zemmar ve Sana bölgelerinde 45 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Su baskınlarının toplamda 93 bin 440 kişiyi etkilediği ve 3 bin 640 kişinin yerlerinden edildiği bilgisi de verilmiştir.