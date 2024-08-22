Yemen'de Şiddetli Yağışlar Can Aldı

Hacce İlinde Sel Felaketi

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde kötü hava koşulları, can kaybına yol açtı. Yağışlar nedeniyle yaşanan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Ölümler ve Yaralanmalar

Husilere ait SABA ajansının bildirdiğine göre, Hacce ilinin Beni Kaab beldesinde bir kamyonun fırtınalı yağmur nedeniyle devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, El-Mehabişe ilçesinde de şiddetli yağışlar bir evin yıkılmasına neden oldu; bu olayda bir kız çocuğu hayatını kaybederken, kız kardeşi ve annesi yaralandı.

Rapor ve Hasar Durumu

Sel Felaketinin Hasarlarını Belirleme ve Düzeltme Komitesi Başkanı Hüseyin Makbuli, Yemen hükümeti Başbakanı Ahmed Galib er-Rahvi'ye, Hudeyde, Hacce ve Rima kentlerinde meydana gelen sel felaketi hakkında bir rapor sundu. Rapor, bu bölgelerde kazaların 86 can kaybına yol açtığını ve 33 bin 123 ailenin kısmen veya tamamen zarar gördüğünü belirtti.

Uzun Sürekli Etkiler

Ağustos ayının başından bu yana Yemen'de etkili olan şiddetli yağmurlar, pek çok kişinin hayatını kaybetmesine ve özellikle yerlerinden edilmiş kamplarda yaşayanların mağduriyetine sebep olmuştur. Yetkililer, bölgedeki durumu değerlendirmek ve gerekli yardımları sağlamak için harekete geçmiş durumda.