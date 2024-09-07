Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yemen'de Yıldırım Düşmesi: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen'de son 48 saatte meydana gelen yıldırım düşmeleri sonucu 22 can kaybı yaşandı, toplam ölü sayısı 160'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:41
Yemen'de Yıldırım Düşmesi: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Can Kayıpları

Yemen'de, İran destekli Husilerin denetimindeki bölgelerde gerçekleşen yıldırım düşmeleri, son 48 saatte 22 can kaybına yol açtı. SABA haber ajansı, Husilere bağlı Acil Durum Müdahale ve Sel Hasarı Yüksek Komitesi Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Ammar el-Harib'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalara yer verdi.

Kayıpların Artışı ve Önlemler

El-Harib, yılın başından bu yana yıldırım ve sel nedeniyle ölenlerin sayısının 160’a ulaştığını bildirdi. Ayrıca, can kayıplarının önlenmesi amacıyla yağışların yoğun olduğu bölgelere paratoner gibi koruyucu önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini ifade etti.

Sel Olaylarının Yansımaları

Ağustos ayının başından bu yana Yemen'de birçok şehirde meydana gelen sel olayları ve beraberindeki yıldırım düşmeleri sonucunda yaklaşık 210 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Bu durum, bölgedeki doğal afetlerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları