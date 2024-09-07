Yemen'de Yıldırım Düşmesi: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Can Kayıpları

Yemen'de, İran destekli Husilerin denetimindeki bölgelerde gerçekleşen yıldırım düşmeleri, son 48 saatte 22 can kaybına yol açtı. SABA haber ajansı, Husilere bağlı Acil Durum Müdahale ve Sel Hasarı Yüksek Komitesi Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Ammar el-Harib'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalara yer verdi.

Kayıpların Artışı ve Önlemler

El-Harib, yılın başından bu yana yıldırım ve sel nedeniyle ölenlerin sayısının 160’a ulaştığını bildirdi. Ayrıca, can kayıplarının önlenmesi amacıyla yağışların yoğun olduğu bölgelere paratoner gibi koruyucu önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini ifade etti.

Sel Olaylarının Yansımaları

Ağustos ayının başından bu yana Yemen'de birçok şehirde meydana gelen sel olayları ve beraberindeki yıldırım düşmeleri sonucunda yaklaşık 210 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Bu durum, bölgedeki doğal afetlerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.