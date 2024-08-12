Yemen'de Yıldırım Düşmesi ve Sel Felaketi: 7 Can Kaybı

Yıldırım Düşmesi Sonrası Can Kaybı

Yemen'de, İran destekli Husi grubu tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte yıldırım düşmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. El-Mesire televizyonunun bildirdiğine göre, bu olay Yemen'in batısındaki Hacce ilinin Al-Mehabişe ve Al-Miftah bölgelerinde meydana geldi. Özellikle bu bölgelerde 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sel Felaketi ve Sığınmacılara Yönelik Etkileri

Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Birimi'nin dün akşam yaptığı açıklamada, Marib'de yaşanan sağanak yağış, fırtına ve güçlü rüzgarlar nedeniyle sel felaketi yaşandığı belirtildi. Yaklaşık 7,179 barınak selden etkilenirken, 2,973 barınak tamamen yıkılmış, 4,206 barınak ise kısmen hasar almıştır. Sel felaketi neticesinde yerinden edilen 4 kişi hayatını kaybederken, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere 10 kişi yaralanmıştır.

İnsani Yardım Çağrısı

Açıklamada, "Sel felaketinden zarar gören sığınmacı ailelere ivedilikle barınma ve gıda yardımı sağlanması, kampların yağmur, sel, fırtına ve doğal afetlerden korunmasına katkıda bulunulması" gibi acil yardımlara gereksinim duyulduğu vurgulanmıştır. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), bu yıl mart ayından 9 Ağustos'a kadar Yemen'de meydana gelen seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını ve 34 binden fazla ailenin bu olaylardan etkilendiğini duyurdu.

İç Göçmenlerin Zorlu Hayatı

Yemen'deki çatışmaların 10 yıldır devam etmesi, 4 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine yol açtı. Bu kişilerden 2 milyondan fazlası Marib bölgesinde yaşamaktadır. Son derece düşük gelir seviyesine sahip iç göçmenler, zorlaşan yaşam şartları altında büyük bir insani dramla karşı karşıya kalmaktadır.