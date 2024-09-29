Yemen'deki Husi Yönetimi: İsrail Ordusu Hudeyde Limanına Hava Saldırısı Düzenledi

Hudeyde'de Hava Saldırısı Gerçekleşti

Yemen'deki Husi yönetimi, İsrail ordusunun Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Husilerin El-Mesire televizyon kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in batısındaki Hudeyde'yi hedef aldığı vurgulandı.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, saldırılarının detaylarını içeren resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, çok sayıda savaş uçağının Ra's İsa ve Hudeyde'deki Husi hedeflerini vurduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının, petrol ticareti için önemli olan Hudeyde limanı ve elektrik santrallerini hedef aldığı ifade edildi.

Yangın ve Görüntüler

Sosyal medya aktivistleri, saldırı sonrasında Hudeyde limanında büyük bir yangın çıktığına dair görüntüler paylaştı. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, saldırının ardından limanda petrol tankerlerinin vurulduğunu ve yangının fotoğraflarını yayınladı.

Husilerin Tepkisi ve Daha Önceki Olaylar

Husilerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretini tamamlamasının ardından, Tel Aviv'in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurduğu kaydediliyor. Öte yandan, daha önce yapılan açıklamalarda Yemen'den fırlatılan bir füzenin engellendiği ve bu durumun İsrail'de paniğe neden olduğu belirtildi.

Çatışmaların Artan Boyutu

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bu saldırının daha önce yapılan saldırılardan daha geniş ve kapsamlı olduğu ifade ediliyor. Saldırının, Husilerin İsrail’e yönelik saldırılarına bir yanıt niteliği taşıdığı belirtiliyor.