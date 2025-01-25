Yemen'deki Husiler 153 Alıkonulanı Serbest Bıraktı

Husilerden Tek Taraflı Serbest Bırakma Hamlesi

Yemen’deki İran destekli Husiler, alıkoydukları 153 kişiyi "tek taraflı girişim kapsamında" serbest bıraktıklarını açıkladı. Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, başkent Sana’da düzenlediği basın toplantısında detayları paylaştı.

İnsani Amacın Vurgusu

Murtaza, serbest bırakılan kişilerin büyük çoğunluğunun hasta, yaralı, yaşlı ve ailelerin tek erkek çocuğu olanlar olduğunu belirtti. Girişimin insani amaçlı ve tek taraflı olduğunu vurgulayan Murtaza, alıkoydukları kişileri serbest bırakarak, kendi açılarından olumlu bir insani mesaj göndermeyi amaçladıklarını söyledi. Husiler, hükümetin bu girişimi doğru bir bağlamda değerlendirmesini umuyor.

Uluslararası Kızılhaç’tan Doğrulama

Uluslararası Kızılhaç Komitesi yaptığı açıklamada, Husilerin 153 kişiyi serbest bıraktığını doğruladı. Açıklamada, serbest bırakılanların, Kızılhaç’ın Sana’da düzenli olarak ziyaret ettiği ve yardım sağladığı tutuklular arasında yer aldığı ifade edildi.

Yemen’de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda, bugüne kadar birçok cephede esir takasları gerçekleştirilse de tarafların elindeki esir sayısına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.