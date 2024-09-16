Yemen'deki Husiler, ABD SİHA'sını Düşürdüklerini Açıkladı

Husilerin ABD SİHA'sını Düşürmesi

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri, ülkenin kuzeyindeki Zemar kentinde bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini bildiriyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Açıklama Yaptı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bir televizyon yayını sırasında yaptığı açıklamada, Zemar kenti semalarında bulunan MQ-9 tipindeki SİHA'nın, Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından hava saldırısı sırasında düşürüldüğünü aktardı.

Düşürülen SİHA Sayısı 10'a Yükseldi

Seri, ABD ve İsrail'e karşı yürütülen mücadele kapsamında Gazze Şeridi'ne destek vermek amacıyla düşürülen MQ-9 SİHA sayısının 10'a ulaştığını vurguladı. Bu, Husilerin üst üste gerçekleştirdikleri hava savunma operasyonlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.