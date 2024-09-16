Yemen'deki Husiler, ABD SİHA'sını Düşürdüklerini Açıkladı

Husiler, Zemar'da ABD'ye ait bir SİHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Düşürülen SİHA sayısı böylece 10'a çıktı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:13
Yemen'deki Husiler, ABD SİHA'sını Düşürdüklerini Açıkladı

Husilerin ABD SİHA'sını Düşürmesi

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri, ülkenin kuzeyindeki Zemar kentinde bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini bildiriyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Açıklama Yaptı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bir televizyon yayını sırasında yaptığı açıklamada, Zemar kenti semalarında bulunan MQ-9 tipindeki SİHA'nın, Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından hava saldırısı sırasında düşürüldüğünü aktardı.

Düşürülen SİHA Sayısı 10'a Yükseldi

Seri, ABD ve İsrail'e karşı yürütülen mücadele kapsamında Gazze Şeridi'ne destek vermek amacıyla düşürülen MQ-9 SİHA sayısının 10'a ulaştığını vurguladı. Bu, Husilerin üst üste gerçekleştirdikleri hava savunma operasyonlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
4
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
5
Adana Oto Galericiler Sitesi'nde Yangın Çıktı
6
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi
7
Afyonkarahisar'da Başarıların Kutlandığı Ödül Gecesi

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi