Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere Sada Kentine Hava Saldırı Düzenledi

Husilerin İddiası: Sada Kentine Hava Saldırı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin kuzeyinde yer alan Sada kentine 3 ayrı hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyonunda yer alan haberlerde, Sada kentinin doğusunda gerçekleştirilen bu saldırıların detaylarına yer verildi. Ancak, saldırı sonucunda herhangi bir zayiata ilişkin bilgi paylaşılmadığı gibi, ABD ve İngiltere kaynaklarından da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sada Kentinin Önemi

Suudi Arabistan ile sınır komşusu olan Sada kenti, Husilerin kontrolündeki en kritik merkezlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bu bölgedeki gelişmeler, bölgedeki gerilimi artırma potansiyeli taşıyor.