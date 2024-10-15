Yemen'deki Husiler, Koalisyon Uçaklarının Hudeyde'ye Hava Saldırıları Düzenlediğini İddia Etti

Husilerden Hava Saldırısı İddiası

Yemen’deki İran destekli Husi güçleri, ABD ve İngiliz koalisyonuna ait uçakların, ülkenin batısındaki Hudeyde iline yönelik dört hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

El-Mesira Televizyonundan Açıklama

Husilere ait El-Mesira televizyonu, bu saldırıların Hudeyde'nin Luhayye kentine yapıldığını duyurdu. Ancak, hava saldırılarının neden olduğu maddi hasara dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Hudeyde'nin Stratejik Önemi

Kızıldeniz'e kıyısı olan Hudeyde, uluslararası havalimanı ve üç önemli limana sahip olması nedeniyle Yemen’in en stratejik illerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu yılın başından itibaren, ABD ve İngiltere'nin Yemen’deki saldırılarında en fazla hedef alınan bölgelerden biri oldu.

Kızıldeniz'deki Hareketlilik

Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yanıt olarak, 31 Ekim 2023 tarihinden bu yana Yemen açıklarında İsrailli ticari gemilere el koymakta ve insansız hava araçları ile füze saldırıları düzenlemekte. Bu durum, birçok uluslararası gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki operasyonlarını durdurmasına yol açtı.

Uluslararası Güvenlik Önlemleri

ABD, bu gelişmelerin ardından, deniz ticareti güvenliğini sağlamak amacıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. Ayrıca, Avrupa Birliği de Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini artırmak için 19 Şubat’ta Aspides misyonunu başlatmış ve İtalya bu misyona katılarak aktif bir rol üstlenmiştir.

Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz rotası olan Süveyş Kanalı üzerinden, küresel ticaretin yaklaşık %12'sinin yapıldığını unutmamak gerekir.