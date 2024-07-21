Yemen’deki meşru hükümetten İsrail’in Hudeyde Limanı’na saldırısına kınama

ADEN (AA) – Yemen’deki meşru hükümet, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.
Yemen’in resmi haber ajansı SABA’nın haberine göre, Suudi Arabistan destekli Aden merkezli Yemen hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili tarafından, İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Meşru hükümet, Siyonist rejimin (İsrail) saldırısını ve Yemen topraklarının egemenliğini ihlal etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor.” ifadelerine yer verildi.
İsrail’in bu saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Meşru hükümet, insani krizin derinleşmesi dahil olmak üzere, hava saldırılarından kaynaklanan her türlü sonuçtan tamamen Siyonist rejimi sorumlu tutuyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.
Sana merkezli Husilerin, uluslararası denizcilik hatlarına yönelik saldırılarının “terör” olarak suçlandığı açıklamada, İsrail’in bu saldırısının Husilerin konumunu ve propagandasını güçlendirdiği vurgulandı.
Açıklamada, Husilerin, Yemen ve halkını “İran’ın rejiminin yayılmacı” hedeflerine alet ettiği öne sürülerek, İran ve İsrail, Yemen topraklarını, “milisler aracılığıyla anlamsız savaşlar ve bölgedeki yıkıcı projeleri için bir arenaya dönüştürmeye yönelik her türlü girişime karşı” uyarıldı.
Açıklamada, ayrıca uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine uluslararası güvenlik ve barışı korumaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.
Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
ADEN (AA) – Yemen’deki meşru hükümet, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak
Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı
Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı
Tapusu olanlara 90 günlük son süre! 81 ildeki tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor
İşsizlik oranı bu illerde tavan yaptı! Çalışan yok, kimse iş bulamıyor
EYT'li emekliler kara kara düşünecek! Maaş zamlarında kimsenin bilmediği kara haber geldi
O ilde yaş sınırı kalktı, tamamen ücretsiz oldu! 2 ay daha girişlere para alınmayacak
Her kahvaltıda yeniyor ancak zararını bilen yok! Böbrek yetmezliğine kadar götürüyor
Limon deyip geçmeyin! Bu faydasını ilk kez duyacaksınız: Kilo kilo limon aldıracak tarif
Ehliyeti olan başvuruya koşacak! Belediyeye çok sayıda otobüs şoförü alımı yapılacak
Emlak Fiyatları uçup kaçarken, Milli Emlak'tan yeni müjde! 23- 24 Temmuz’da arsa zengini olacaksınız!
Çok stresli hissettiğiniz an hemen bu hareketi yapın! Sadece 5 dakikada kuş gibi hafifletiyor