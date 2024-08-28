Yemen'deki Sel Felaketi: 58 Can Kaybı

Yemen'de Sel Felaketi: 58 Hayat Kayıp

Yemen'in kuzey ve batı bölgelerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan seller, son birkaç saat içinde 58 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yemen hükümetine bağlı yerel yönetimler, sel felaketi nedeniyle yaşanan can kaybıyla ilgili detayları paylaştı.

Melhan Beldesi'nde Büyük Yıkım

Mahvit iline bağlı Melhan beldesinde gerçekleşen sel olayında, çok sayıda evin yıkıldığı ve 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, sel sularının birçok su kanalını yok ettiği, mescitleri, dükkanları ve araçları sürüklediği kaydedildi. Onlarca büyükbaş hayvan da selden etkilendi.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Yemen hükümeti, yaşanan bu doğal afete karşı uluslararası yardım kuruluşlarından destek talep etti. Hudeyde ilindeki Husilerin kontrolündeki bölgelere de can kaybı bildirildi.

Husi Yöneticiden Açıklama

Hudeyde ilinin Vali Yardımcısı Ahmed el-Bişri, El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, el-Muravaa, el-Katia, ez-Zeydiyye, el-Lahye ve Beyt el-Fakıyye beldelerinde sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Sivil savunma ekipleri, kaybolan iki kişi için arama çalışmalarına devam ediyor.