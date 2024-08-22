Yemen'deki Sel Felaketleri ve İç Savaşın Artan Etkileri

Yemen’de Sel Felaketinin Yarattığı Yıkım

Yemen, iç savaşın etkisi altında zorlu günler geçirirken, son yaşanan sel felaketleri halkın acılarını daha da derinleştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana meydana gelen sellerde 112 Yemenli hayatını kaybederken 600’den fazla kişi yaralandı.

BM Yetkilisinden Açıklamalar

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Finansman ve Ortaklıklar Bölümü Direktörü Lisa Doughten, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı brifingde, 98 kişinin sel felaketleri ve 14 kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Doughten, sağanak yağışların etkisiyle yaklaşık 695 bin ailenin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Evini Kaybedenler ve Evsizlik Krizi

Yemen’deki sel olayları, Hudeyde, Hacce, Taiz, Marib ve Sade şehirlerinde 38 bin aileyi evsiz bıraktı. OCHA’nın raporuna göre, son dönemlerde yaşanan ağır yağışlar, yerel halkın yaşam alanlarını yok etti.

Hizmetlerin Yetersizliği ve İhtiyaçlar

Yardım kuruluşları, sel mağdurlarına acil yardım sağlamak için seferber olurken, fon yetersizliği nedeniyle ihtiyaçların karşılanmasında zorluklar yaşanıyor. UNICEF, son dönemde 180 bin kişinin etkilendiği bir acil durum müdahalesi için hemen 4,9 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Uluslararası kuruluşlardan yapılan yardım çağrıları, sel felaketlerinin yarattığı derin krizi aşmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. UNHCR, Yemen’e yardım ulaştırmak için 25 milyon dolarlık destek çağrısında bulundu.

Sonuç

Yemen, devam eden iç savaş ve son gelen sellerle büyük bir insani krizle karşı karşıya. Yardımların hızlandırılması ve uluslararası destek sağlanması, bu trajik durumu aşmak için kritik öneme sahip.