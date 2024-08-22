Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yemen'deki Sel Felaketleri ve İç Savaşın Artan Etkileri

Yemen'de yaşanan sel felaketleri, iç savaşın yükünü artırarak 112 kişinin ölümüne neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:59
Yemen'deki Sel Felaketleri ve İç Savaşın Artan Etkileri

Yemen’de Sel Felaketinin Yarattığı Yıkım

Yemen, iç savaşın etkisi altında zorlu günler geçirirken, son yaşanan sel felaketleri halkın acılarını daha da derinleştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana meydana gelen sellerde 112 Yemenli hayatını kaybederken 600’den fazla kişi yaralandı.

BM Yetkilisinden Açıklamalar

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Finansman ve Ortaklıklar Bölümü Direktörü Lisa Doughten, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı brifingde, 98 kişinin sel felaketleri ve 14 kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Doughten, sağanak yağışların etkisiyle yaklaşık 695 bin ailenin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Evini Kaybedenler ve Evsizlik Krizi

Yemen’deki sel olayları, Hudeyde, Hacce, Taiz, Marib ve Sade şehirlerinde 38 bin aileyi evsiz bıraktı. OCHA’nın raporuna göre, son dönemlerde yaşanan ağır yağışlar, yerel halkın yaşam alanlarını yok etti.

Hizmetlerin Yetersizliği ve İhtiyaçlar

Yardım kuruluşları, sel mağdurlarına acil yardım sağlamak için seferber olurken, fon yetersizliği nedeniyle ihtiyaçların karşılanmasında zorluklar yaşanıyor. UNICEF, son dönemde 180 bin kişinin etkilendiği bir acil durum müdahalesi için hemen 4,9 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Uluslararası kuruluşlardan yapılan yardım çağrıları, sel felaketlerinin yarattığı derin krizi aşmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. UNHCR, Yemen’e yardım ulaştırmak için 25 milyon dolarlık destek çağrısında bulundu.

Sonuç

Yemen, devam eden iç savaş ve son gelen sellerle büyük bir insani krizle karşı karşıya. Yardımların hızlandırılması ve uluslararası destek sağlanması, bu trajik durumu aşmak için kritik öneme sahip.

İLGİLİ HABERLER

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor