Yemen'deki Şiddetli Yağışlar Temel İhtiyaçları Tehdit Ediyor

Yemen'de Sel Felaketi ve İnsani Kriz

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Misyon Şefi Vekili Matt Huber, ülkede yaşanan son yağışların insani durumu nasıl etkilediğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Temel İhtiyaçlar Tehdit Altında

Huber, Yemen'deki şiddetli yağışlar ve sel olayları nedeniyle yüz binlerce insanın barınma, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığını ifade etti. Cenevre'de gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında konuşan Huber, "Evler yok oldu ve birçok aile yerinden edildi. Bu insanlar zaten zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyordu. Yüz binlerce kişi hala temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor." dedi.

Yardım Çalışmaları ve Finansman Açığı

IOM ekiplerinin sahadaki afetzedelere yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Huber, acil yardımlar için ciddi bir finansman açığı olduğunun altını çizdi. Huber, IOM'un sel felaketi sonrası müdahaleleri desteklemek için 13,3 milyon dolarlık bir acil yardım kampanyası başlattığını ve uluslararası toplumu bu konuda destek vermeye çağırdığını vurguladı.

Ağustos Ayından Beri Yaşanan Zorluklar

Ağustos ayının başından bu yana Yemen'de süregelen şiddetli yağışlar, birçok can kaybına ve yerinden edilmiş sivillerin zarar görmesine neden oldu. Son olaylarda en az 190 kişi'nin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Yemen'deki durumu düzeltmek için uluslararası yardım ve destek sağlanması kritik öneme sahip.