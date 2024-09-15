Yemen'den Atılan Füze Sonrası İsrail'deki Çimento Fabrikasında Yangın

Yemen'den fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'de bir çimento fabrikasında yangın çıktı. Olayın detayları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:43
Yemen'den Atılan Füze Sonrası İsrail'deki Çimento Fabrikasında Yangın

Yemen'den Fırlatılan Füze, İsrail'de Yangın Çıkardı

Yemen'den fırlatılan balistik füzelerin etkisi, İsrail'in merkezinde yangınlara yol açtı. Olay, Ramle şehrindeki Nisher çimento fabrikasında meydana geldi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, yangın saat 06.30 sularında, ülke genelinde alarmların çaldığı sırada fabrikanın taşıma bandında başlamış durumda. Olaydan sonra İsrail İtfaiye Birimi, yangının sebebini belirlemek için araştırmalar yapmaya başladı.

Füze Saldırısının Sonuçları

İsrail ordusu, Yemen'den gerçekleştirilen füze saldırısını doğruladı. Hava savunma sistemleri, düşen füzenin parçalarını durdurmayı başarsa da, bu parçaların Ben Gurion Havalimanı

Husilerden Açıklama

Yemen'deki İran destekli Husiler, sabah saatlerinde yeni bir "hipersonik" balistik füze ile İsrail'e askeri bir saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardır. Bu tür saldırılar, bölgedeki gerginliğin arttığı dönemlerle örtüşmekte.

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