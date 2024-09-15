Yemen'den Atılan Füze Sonrası İsrail'deki Çimento Fabrikasında Yangın

Yemen'den Fırlatılan Füze, İsrail'de Yangın Çıkardı

Yemen'den fırlatılan balistik füzelerin etkisi, İsrail'in merkezinde yangınlara yol açtı. Olay, Ramle şehrindeki Nisher çimento fabrikasında meydana geldi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, yangın saat 06.30 sularında, ülke genelinde alarmların çaldığı sırada fabrikanın taşıma bandında başlamış durumda. Olaydan sonra İsrail İtfaiye Birimi, yangının sebebini belirlemek için araştırmalar yapmaya başladı.

Füze Saldırısının Sonuçları