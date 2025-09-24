Yemen'den Atılan İHA Eylat'ı Vurdu: 4 Yaralı

Olay ve ilk değerlendirme

Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu dört kişi yaralandı.

Kızıl Davut Yıldızı (İsrail acil yardım servisi) tarafından yapılan açıklamaya göre, patlayıcı yüklü İHA'nın Eylat'ta isabet etmesiyle yaralanmalar meydana geldi.

Askeri tepki ve açıklamalar

İsrail ordusu ise, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gönderildiği belirtilen İHA'yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları ve önceki saldırı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görülüyor.

Daha önce 7 Eylül'de Yemen'den fırlatılan bir İHA'nın ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet ettiği ve bu olayda bir kişinin hafif yaralandığı bildirilmişti.