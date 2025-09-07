DOLAR
Yemen'den Atılan İHA Ramon Havalimanı'nı Vurdu: 1 Kişi Hafif Yaralandı

Yemen'den atılan İHA Ramon Havalimanı'nın yolcu terminalini vurdu; 50'li yaşlarında bir kişi şarapnel isabetiyle hafif yaralandı, havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:08
Yemen'den Atılan İHA Ramon Havalimanı'nı Vurdu: 1 Kişi Hafif Yaralandı

Yemen'den Atılan İHA Ramon Havalimanı'nı Vurdu

İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanına Yemen'den atıldığı belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) isabet etmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Olayın Detayları

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı yaptığı açıklamada, İHA'nın terminal bölgesine isabet etmesi sonucu vücuduna şarapnel isabet eden kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Yaralanan kişinin 50'li yaşlarında olduğu aktarıldı.

İsrail basını, İHA'nın Ramon Havalimanının yolcu terminalini vurduğunu ve binada hasar oluştuğunu; sosyal medyada paylaşılan görüntülerde terminal bölgesinden dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü kaydetti.

Hükümet ve Askeri Açıklamalar

İsrail Havalimanları Kurumu, saldırının ardından Ramon Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu ise Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gönderildiği belirtilen İHA'nın Ramon Havalimanı'nı vurduğunu, saldırının tespit edilemediğini ve sirenlerin devreye girmediğini açıkladı. Ordu, İHA saldırısının önceden tespit edilememesine ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.

Ordu ayrıca, olaydan bir saat önce Yemen'deki Husiler tarafından ülkeye fırlatılan 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

