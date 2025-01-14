Yemen'den Fırlatılan Füze İle İsrail'de Aniden Sığınaklara Akın

Yemen'den atılan füze sonucu sığınaklara koşan İsraillilerden 11'i yaralandı, panik vakaları da yaşandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:23
Yemen'den Fırlatılan Füze İle İsrail'de Aniden Sığınaklara Akın

Yemen'den Fırlatılan Füze Sonrası İsrail'de Yaralanmalar

Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'de yüz binlerce kişi sığınaklara akın etti. Olayda 11 kişi yaralandı. Olayın ardından Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) acil yardım servisi, yaralıların sığınaklara ulaşmaya çalışırken yaşanan kazalarda yaralandıklarını ve 4 panik atak vakası meydana geldiğini bildirdi.

Husilerin Açıklaması ve Füzenin Hedefi

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail Savunma Bakanlığını "Filistin 2" adlı süpersonik füze ile hedef aldıklarını duyurdu. Seri, İsrail hava savunma sistemlerinin başarısız olduğunu iddia ederek füzenin hedefe başarıyla ulaştığını belirtti. Bu, son 12 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirilen üçüncü saldırı olarak kaydedildi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu ise X hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin zamanında tespit edilip hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklanan olay sonrasında, sığınaklardaki panik anları dikkat çekti.

Ayrıca, İsrail ordusu bir gün önce Yemen'den fırlatılan insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bunun, Yemen'deki Husilerin İsrail'e yönelik artan füze ve İHA saldırılarının bir parçası olduğu bildirildi.

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