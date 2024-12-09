Yemen'den Gönderildiği Düşünülen İHA, İsrail’in Gan Yavne’sine İhmal Edildi

İHA Saldırısı: Gan Yavne'de Gergin Anlar

Yemen tarafından gönderildiği düşünülen insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyindeki Gan Yavne bölgesinde bir apartmana isabet etti. Olayda, yaralanan kimse olmadığı belirtilirken, durumun ciddiyeti ise dikkat çekti.

Olayın Detayları

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, söz konusu İHA'nın Gan Yavne'deki bir binaya çarptığı ve yaralanma bildirimlerinin olmadığı vurgulandı. Olayın ardından yapılan incelemeler devam ediyor.

Yerel medyada yayımlanan görüntülerde, Gan Yavne'de bir binadan dumanların yükseldiği görülüyor. Ayrıca, kısa bir süre önce bölgede bir İHA’nın tespit edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Bu tür insansız hava aracı saldırıları, Orta Doğu’daki gerilim ve çatışmaların büyümesine yol açan bir unsur olarak öne çıkmaya devam ediyor.