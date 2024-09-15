Yemen'den İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

Yemen'den Balistik Füze Saldırısı İddiası

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin ülkenin merkezine hedef alındığını duyurdu. Hava savunma sistemleri tarafından engellenen füzenin parçalarının, ülkenin merkezindeki açık arazide düştüğü bildirildi.

Saldırı Alarmları ve Patlama Sesleri

Yapılan açıklamaya göre, füzenin düşmesiyle birlikte İsrail'in farklı bölgelerinde saldırı alarmları devreye girdi. Hava savunma sistemlerinin ateşlediği füzelere ait patlama seslerinin birden fazla noktada duyulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, füzenin hedef aldığı bölgedeki saldırı alarmlarının kaydedildiğini, ayrıca ateşlenen önleyici füzelerin nerelere isabet ettiğinin henüz araştırıldığını ifade etti.

Halkın Güvenliği İçin Talimatlar

İsrail iç cephe komutanlığı, halkın güvenliği konusunda verilen talimatların değişmediğini açıkladı. Herhangi bir güvenlik ihlali durumunda halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Modin'deki Patlama ve Yaralılar

İsrail polis sözcüsü, Batı Şeria'daki Modin tren istasyonuna füzeden düşen parçaların isabet ettiğini ve buranın maddi hasara uğradığını duyurdu. Acil yardım servisleri, sığınaklara kaçmaya çalışırken yaralanan 9 kişi için yardım çağrısı aldıklarını belirtti.

Önceki Saldırılar ve Gelişmeler

Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz'da Tel Aviv şehir merkezinde düzenlenen bir İHA saldırısında güçlü bir patlama meydana gelmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti. 20 Temmuz'da ise İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husi güçlerinin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na hava taarruzu düzenlemişti.

Bu gelişmeler, Orta Doğu'daki gerginliğin arttığını ve güvenlik durumlarının daha da belirsizleştiğini göstermektedir.