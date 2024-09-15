Yemen'den İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzeyi hava savunma sistemleriyle önlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:54
Yemen'den İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

Yemen'den Balistik Füze Saldırısı İddiası

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin ülkenin merkezine hedef alındığını duyurdu. Hava savunma sistemleri tarafından engellenen füzenin parçalarının, ülkenin merkezindeki açık arazide düştüğü bildirildi.

Saldırı Alarmları ve Patlama Sesleri

Yapılan açıklamaya göre, füzenin düşmesiyle birlikte İsrail'in farklı bölgelerinde saldırı alarmları devreye girdi. Hava savunma sistemlerinin ateşlediği füzelere ait patlama seslerinin birden fazla noktada duyulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, füzenin hedef aldığı bölgedeki saldırı alarmlarının kaydedildiğini, ayrıca ateşlenen önleyici füzelerin nerelere isabet ettiğinin henüz araştırıldığını ifade etti.

Halkın Güvenliği İçin Talimatlar

İsrail iç cephe komutanlığı, halkın güvenliği konusunda verilen talimatların değişmediğini açıkladı. Herhangi bir güvenlik ihlali durumunda halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Modin'deki Patlama ve Yaralılar

İsrail polis sözcüsü, Batı Şeria'daki Modin tren istasyonuna füzeden düşen parçaların isabet ettiğini ve buranın maddi hasara uğradığını duyurdu. Acil yardım servisleri, sığınaklara kaçmaya çalışırken yaralanan 9 kişi için yardım çağrısı aldıklarını belirtti.

Önceki Saldırılar ve Gelişmeler

Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz'da Tel Aviv şehir merkezinde düzenlenen bir İHA saldırısında güçlü bir patlama meydana gelmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti. 20 Temmuz'da ise İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husi güçlerinin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na hava taarruzu düzenlemişti.

Bu gelişmeler, Orta Doğu'daki gerginliğin arttığını ve güvenlik durumlarının daha da belirsizleştiğini göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'de Tır Kazası Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu
2
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiga: Rusya Tehditlerle Desteği Azaltmaya Çalışıyor
3
2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Tamamlandı
4
Husiler'den İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı
5
Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü Kurtuluşunun 106. Yılı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlaması
7
Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 206'ya Ulaştı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları