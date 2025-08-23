DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.699.929,19 1,54%

Yemen Hacce'de Sel Felaketi: Aynı Aileden 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Hacce'de selde çöken evde aynı aileden 3 çocuk öldü; anne ve babaları yaralandı. Abs ve Sana'da da çadırlar zarar gördü, su baskınları yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 21:17
Yemen Hacce'de Sel Felaketi: Aynı Aileden 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Yemen Hacce'de Sel Felaketi: Aynı Aileden 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Keaydene'de sağanak sonrası ev çöktü

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde etkili olan sağanak, Keaydene ilçesine bağlı El-Hadra köyünde sel baskınlarına yol açtı.

Husilere bağlı '26 September Net' internet sitesinde yer alan habere göre, sel nedeniyle bir ev çöktü ve aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. Olayda anne ve babaları da yaralandı.

Husilerin sözde hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı Güvenlik Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise Hacce iline bağlı Abs ilçesinde selin onlarca çadır ve barakayı kullanılamaz hale getirdiği bildirildi.

Açıklamada, yerinden edilenlerin yaşadığı baraka evlerin tahrip olması nedeniyle insanların açık alanlarda uyumak zorunda kaldığı ifade edildi.

Yemen'in başkenti Sana'da da sağanak etkili oldu ve su baskınları yaşandı.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
2
Edirne'de Yangın: Tayakadın'da Park Halindeki 2 Kamyon Kullanılamaz Hale Geldi
3
Bakan Kurum: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanın ve Adaletin Güçlü Sesi'
4
Tunç: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Merhametin Güçlü İfadesi'
5
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
6
Ordu Mesudiye'de Orman Yangını Söndürüldü
7
Uraloğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'Güçlü İnsani Çağrı'

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı