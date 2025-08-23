Yemen Hacce'de Sel Felaketi: Aynı Aileden 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Keaydene'de sağanak sonrası ev çöktü

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde etkili olan sağanak, Keaydene ilçesine bağlı El-Hadra köyünde sel baskınlarına yol açtı.

Husilere bağlı '26 September Net' internet sitesinde yer alan habere göre, sel nedeniyle bir ev çöktü ve aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. Olayda anne ve babaları da yaralandı.

Husilerin sözde hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı Güvenlik Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise Hacce iline bağlı Abs ilçesinde selin onlarca çadır ve barakayı kullanılamaz hale getirdiği bildirildi.

Açıklamada, yerinden edilenlerin yaşadığı baraka evlerin tahrip olması nedeniyle insanların açık alanlarda uyumak zorunda kaldığı ifade edildi.

Yemen'in başkenti Sana'da da sağanak etkili oldu ve su baskınları yaşandı.