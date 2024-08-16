Yemen Hükümeti'nden Husilere Kınama: BM Ofisi'ne Baskın Yapıldı

Yemen Hükümeti'nden Sert Tepki

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Sana'daki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği merkezine düzenlediği baskını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşların ve çalışanlarının güvencelerini sağlamak için merkezlerini Aden'e taşımaları gerektiği ifade edildi.

Baskın Detayları

Husilerin, 13 Ağustos'ta gerçekleşen bu baskında BM İnsan Hakları Ofisi’ne yönelik 'sistematik' bir saldırıda bulunduğu belirtiliyor. Açıklamada, Yemen Dışişleri Bakanlığı, bu eylemi ve ofisteki belgelere el konulmasını kınadı.

Uluslararası Kuruluşlar İçin Çağrı

Yemen hükümeti, uluslararası topluma da insani yardım çalışanlarının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için Husilere baskı yapılması gerektiğini iletti. Ayrıca, tüm uluslararası kuruluşlara çalışmaları ve personel güvenliği için merkezlerini geçici başkent Aden'e taşımaları tavsiye edildi.

BM'nin Açıklaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Husilerin ofisi bastığını ve çalışanları gözaltına aldığını bildirdi. Husiler ise, insani yardım kuruluşları adı altında çalışan 'ABD-İsrail casus ağı üyelerini' gözaltına aldıklarını iddia etti.

Husilerin Yönetimi

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve civar bölgelerdeki denetimi elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon gücü, 2015'ten beri Yemen hükümetine destek vermekte ve Husilere karşı mücadele etmektedir.