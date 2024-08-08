Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yemen Hükümetinden Uluslararası Yardım Çağrısı

Yemen, sel felaketi sonrası dünya genelinden acil yardım talep etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:57
Yemen Hükümetinden Uluslararası Yardım Çağrısı

Yemen Sel Felaketi İçin Uluslararası Yardım İstedi

Yemen hükümeti, ülke genelinde yaşanan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan yıkımlar için uluslararası bağışçılara acil yardım çağrısı yaptı.

Açıklama Detayları

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Acil Tehlike Çağrısı" adı altında, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, finansal kurumlar ve insani yardım kuruluşlarına destek olmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Hasarın Boyutu

Açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu felaketin altyapı, kamu mülkleri ve özel mülkiyet üzerinde ciddi zararlara yol açtığı kaydedildi. Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde şehirlerinde meydana gelen selde toplam 45 kişi hayatını kaybetti.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

AA muhabirine bilgi veren görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde gerçekleşen yağışın son kırk yılın en şiddetli yağışı olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat