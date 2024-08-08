Yemen Hükümetinden Uluslararası Yardım Çağrısı

Yemen Sel Felaketi İçin Uluslararası Yardım İstedi

Yemen hükümeti, ülke genelinde yaşanan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan yıkımlar için uluslararası bağışçılara acil yardım çağrısı yaptı.

Açıklama Detayları

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Acil Tehlike Çağrısı" adı altında, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, finansal kurumlar ve insani yardım kuruluşlarına destek olmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Hasarın Boyutu

Açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu felaketin altyapı, kamu mülkleri ve özel mülkiyet üzerinde ciddi zararlara yol açtığı kaydedildi. Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde şehirlerinde meydana gelen selde toplam 45 kişi hayatını kaybetti.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

AA muhabirine bilgi veren görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde gerçekleşen yağışın son kırk yılın en şiddetli yağışı olduğunu ifade etti.