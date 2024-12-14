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Yemen'in Hudeyde Kentinde Gazze İçin Protesto Gösterisi

Hudeyde'de düzenlenen gösteride yüzlerce Yemenli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:01
Yemen'in Hudeyde Kentinde Gazze İçin Protesto Gösterisi

Hudeyde'de Gazze'ye Destek Gösterisi

Yemen'in Kızıldeniz sahillerindeki Hudeyde kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırım savaşı protesto edildi. Husilerin desteğiyle düzenlenen gösteri, Cebel Ras beldesinde gerçekleşti.

Yüzlerce Yemenli Katıldı

Gösteriye katılan yüzlerce Yemenli, hem Yemen hem de Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü soykırım savaşını kınayan pankartlar açtı. El-Mesire televizyon kanalı, protestocuların İsrail'in kibir ve küstahlığını reddettiklerini, devam eden provokasyonlarına ve Filistin halkına karşı süregelen suçlarına karşı duruş sergilediklerini duyurdu.

Filistin Direnişine Destek

Göstericiler ayrıca, İsrail saldırılarına karşı bölgede Filistin direnişinin yanında olduklarını belirtti. Bu eylem, Yemen'den Filistin'e olan destek mesajını net bir şekilde ortaya koydu.

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