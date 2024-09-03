Yemen'in Hudeyde Kentinde Sel Felaketi: Ölü Sayısı 95'e Ulaştı

Yemen'in Hudeyde Kentindeki Sel Felaketi

Yemen'in batısında bulunan Hudeyde kentinde, ağustos ayından bu yana devam eden yoğun yağışların yol açtığı sel felaketi, ölü sayısını 95'e çıkardı. Bu trajik olay, bölgedeki yaşamı ciddi şekilde tehdit ediyor.

Son Durum ve Açıklamalar

Husilere bağlı Hudeyde Acil Durum Komitesi tarafından yapılan son açıklamaya göre, son üç günde meydana gelen şiddetli yağışlar, bazı ilçelerde 11 kişinin boğularak ya da yıkılan evlerde yaşamını yitirmesine neden oldu. Komitenin verilerine göre, ağustos başından bu yana sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 95’e yükselirken, yaralı sayısının 34 olduğu bildirildi.

Geçmişteki Veriler

30 Ağustos tarihinde yapılan bir önceki açıklamada, bu ayın başından itibaren Hudeyde’de ölü sayısının 84, yaralı sayısının ise 25 olduğu belirtilmişti. Bu veriler, bölgedeki durumun sürekli olarak kötüleştiğini göstermektedir.

Yerel Halk Üzerindeki Etkileri

Ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sadece ölümlerle sonuçlanmakla kalmayıp, başta yerinden edilmiş siviller olmak üzere birçok kişinin yaşamını olumsuz etkiledi. Çeşitli bölgelerde meydana gelen hasarlar, yerel halkın günlük yaşamını tehlikeye atmaktadir.

Yemen'de devamsız devam eden bu kötü hava koşulları, önümüzdeki günlerde de tehlike oluşturabilir. Yerel yönetimlerin acil önlemler alması ve yardım çalışmalarını hızlandırması büyük önem taşımaktadır.