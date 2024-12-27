Yemen'in Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı Yeniden Faaliyette

Yemen'de Ulaşım Yeniden Başladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in saldırılarının ardından Sana Havalimanı ve Hudeyde Limanı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Husilere ait haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Muhammed Ayyaş Kuhaym tarafından yapılan açıklamada, saldırıların ardından her iki tesisin de faaliyetlerine yeniden başladığı belirtildi.

İsrail'in Hava Saldırıları

Kuhaym, İsrail'in, Sana Havalimanı'ndaki hava trafiğini ve Hudeyde Limanı'ndaki deniz trafiğini durdurmayı hedeflediğini kaydetti. Ancak buna rağmen, her iki tesisin de yeniden aktif duruma geçtiği ifade edildi.

Dün akşam saatlerinde, İsrail, Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı bildirilmektedir.

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik büyük bir saldırı planını onaylamışlardı. Bu plan doğrultusunda, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Husilere ait askeri hedeflere saldırılar gerçekleştirmiştir.