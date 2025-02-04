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Yemen'in Taiz Kentinde Kanser Vakalarında Yüzde 34 Artış

2024'te Yemen'in Taiz kentinde kanser vakaları bir önceki yıla göre %34 artarak 1626'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:25
Yemen'in Taiz Kentinde Kanser Vakalarında Yüzde 34 Artış

Yemen'in Taiz Kentinde Kanser Vakalarında Alarm Zili

Yemen'in Taiz vilayetinde 2024 yılı itibarıyla kanser vakalarının bir önceki yıla göre %34 oranında artış gösterdiği bildirildi. Yemen Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Taiz Ofisi Basın Sorumlusu Teysir es-Samii, AA muhabirine verdiği bilgide, bu artışın önemli nedenleri arasında ülkenin iç savaşın etkileri ve sağlık koşullarının kötüleşmesini gösterdi.

Artış Rakamları ve Nedenleri

Samii, 2023 yılı içinde Taiz'de kaydedilen 1211 kanser vaka sayısının, 2024 yılı itibarıyla 1626'ya çıktığını duyurdu. Bu durumun, çatışmalar nedeniyle sağlık hizmetlerinin giderek daha da kötüleşmesiyle ilgili olduğu vurgulandı.

Taiz, Yemen'in en yoğun nüfusa sahip kentlerinden biri olarak, ülke genelinde en yüksek kanser vaka sayısına sahip iller arasında yer alıyor. Ancak, diğer kentlerde de hastalığın düşük oranlarda görüldüğü belirtiliyor.

Yemen'de Sağlık Durumu

Yemen'de kanser vakalarına ilişkin güncel ve kapsamlı bir istatistik bulunmamakla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada, kanser vakalarının çok yüksek düzeyde arttığı kaydedildi. İç savaşın uzun yıllardır sürmesi, ekonomik koşulların kötüleşmesi ve genel toplumsal fakirlik, sağlık sektörünü ciddi şekilde etkilemiş durumda.

İnsani Kriz Boyutlanıyor

Birleşmiş Milletler, Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığını belirtiyor. Ülkenin 30 milyonluk nüfusunun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Bu durum, sağlık sektöründeki bozulmanın ve hastalıkların artmasının önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

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