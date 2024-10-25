Yemen ve Fas'ta İsrail'e Karşı Büyük Protestolar

Yemen ve Fas'ta Büyük Gösteriler Düzenlendi

Yemen ve Fas'ın birçok kentinde, Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları kınamak için yüz binlerce kişi bir araya geldi. Yemen'deki Husilere bağlı SABA haber ajansının bildirdiğine göre, başkent Sana'da, Husilerin çağrısıyla düzenlenen "Şehit liderlere sadakatle... Zafere kadar Gazze ve Lübnan'layız" sloganı eşliğinde gösterilere katılım oldukça yoğundu.

Yemen'deki Protestolar

Başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in Hudeyde, Saada, Hacce ve Ed-Dali şehirlerinde de çok sayıda insan, Gazze ve Lübnan'a destek amaçlı gösteriler gerçekleştirdi. Bu eylemlerde İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atılırken, Yemen, Filistin ve Lübnan bayrakları yanında Hamas ve Hizbullah liderlerinin posterleri de taşındı.

Fas'taki Gösteriler

Fas'ta da benzer protestolar düzenlendi. Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu'nun çağrısıyla Kazablanka, Meknes, Fez, El-Haceb, Taza ve Berkane gibi şehirlerde yapılan gösterilere binlerce kişi katıldı. Protestocular, Gazze ve Lübnan'daki saldırılara karşı durarak, Filistin halkını destekleyen ve İsrail'le normalleşmeyi reddeden sloganlar attı.

Dün Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 20 gündür sürdürdüğü katliamlara karşı dünya halklarını "Öfke Cuması" eylemleri düzenlemeye çağırmıştı.