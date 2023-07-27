Yengesini baltayla öldüren cani indirim aldı: Bu kadarına da pes

Kadın cinayetleriyle ilgili mahkemelerde verilen indirim kararları toplumun her kesimini yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz aylarda yengesini baltayla öldüren katilin cezası belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BALTALI CANİYE İNDİRİM VERİLDİ

Geçtiğimiz sene 14 Kasım tarihinde Kayseri Melikgazi ilçesi Bahçelievler semtinde meydana gelen olayda Ali Rıza Topçu ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ve eşi Emine Topçu'nun yaşadığı villaya gitti. Ali Rıza Topçu ve yengesi arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma taşandı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu eline aldığı baltayla yengesinin kafasına vurarak öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ise olayı gördüğü esnada rahatsızlanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Rıza Topçu ifade işlemleri sonrasında mahkeme tarafından tutuklandı.





Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkla ilgili kasten öldürme suçundan mahkemeyi açtı. Ali Rıza Topçu daha önce çıktığı mahkemede ağabeyinin hasta olduğunu söyledi ve ifadesinde şu sözlere yer verdi; 'Ağabeyim ölmek üzereydi. Başında Kur'an okuyordum. Yengem ağabeyime bırak ölsün dedi. Terbiyesiz kelimeler söyledi. Küfür etti. Biz de tartışmaya başladık. Eline bıçak aldı, korktum. Ben de kendimi savunabilmek için nacak aldım. Başına denk geldi, öldürmek için vurmadım.' dedi. Davanın karar duruşması sırasında Ali Rıza Topçu ve öldürdüğü yengesi Emine Topçu'nun kız kardeşi A.K. oradaydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Sanık ağabeyi ölüm döşeğinde olduğu sırada yengesinin evi umumhaneye çevirdiğini ve olayın bu yüzden çıktığını söyledi. Mahkeme, sanığa kadını kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Daha sonra tahrik indirimi uygulandı ve sanığın cezası 24 seneye düşürüldü. Ali Rıza Topçu'ya iyi hal indirimi uygulanmadı.