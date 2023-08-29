Yeni açılan hastane yağmur sularına teslim oldu

Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin zemin katını yağmur suyu bastı. Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından hastanenin içinden görüntüleri paylaşarak açıklamalarda bulundu.





Depremin sonrasında 200 günü aşkın zamanın geçmesiyle sağlık kurumlarının yetersiz olmasından her geçen gün acı durumlar yaşandı. Kamu otoritesine hızlı olduğu kadar sağlık yapıların inşasında da gerekli önlemlerin alınması gerektiğine değinildi. Hastanedeki elektronik ve tıbbi araç - gereçlerin güvenliği üzerindeki tüm önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.