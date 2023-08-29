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Yeni açılan hastane yağmur sularına teslim oldu

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Yeni açılan hastane yağmur sularına teslim oldu
Hatay'da devlet hastanesinde ki olay hastaları mağdur etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında temeli atılan 21 Mayıs'ta açılan devlet hastanesini su bastı.

Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin zemin katını yağmur suyu bastı. Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından hastanenin içinden görüntüleri paylaşarak açıklamalarda bulundu.

hastane su bastı

Depremin sonrasında 200 günü aşkın zamanın geçmesiyle sağlık kurumlarının yetersiz olmasından her geçen gün acı durumlar yaşandı. Kamu otoritesine hızlı olduğu kadar sağlık yapıların inşasında da gerekli önlemlerin alınması gerektiğine değinildi. Hastanedeki elektronik ve tıbbi araç - gereçlerin güvenliği üzerindeki tüm önlemlerin  alınması gerektiği belirtildi. 

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