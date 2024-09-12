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Yeni Anayasa Çağrısı: Sivil ve Katılımcı Bir Gelecek İçin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kastamonu'da yeni bir anayasa yapılması gerektiğini vurguladı. İstişareye önem verdiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 00:11
Yeni Anayasa Çağrısı: Sivil ve Katılımcı Bir Gelecek İçin

Kastamonu’da Anayasa vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kastamonu'da düzenlenen ‘Kastamonu İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları’ etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni ve Katılımcı Bir Anayasa Gerekiyor

Uygur, “Darbelerin ve vesayet düzeninin etkilerinden kurtularak yeni, sivil ve katılımcı bir anayasa yapma noktasında millete karşı bir borcumuz bulunuyor.” ifadelerini kullandı. Bu anayasayı en geniş mutabakatla gerçekleştirmeyi umut ettiklerini vurguladı.

Vesayetle Mücadelenin Önemi

Konuşmasında, 28 Şubat sürecinden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar olan vesayetle mücadele süreçlerine de değinen Uygur, “Bu yol dikensiz değil.” dedi ve geçmişte yaşanan olumsuzluklara dikkat çekti.

AK Parti’nin Hedefleri ve Çalışmaları

Uygur, AK Parti'nin eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden hak ve özgürlüklere kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti ve zor zamanlarda milletin yanında olduklarını ifade etti.

Toplantıya ayrıca, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kastamonu'da düzenlenen "Kastamonu İçin Her Daim...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kastamonu'da düzenlenen "Kastamonu İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları'na" katılarak konuşma yaptı. Toplantıda, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kastamonu'da düzenlenen "Kastamonu İçin Her Daim...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kastamonu'da düzenlenen "Kastamonu İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları'na" katılarak konuşma yaptı. Toplantıda, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da yer aldı.

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