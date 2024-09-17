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Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli 19 Eylül'de Atılacak

Ankara'da yapılacak yeni adalet sarayı, modern yapısıyla yargı hizmetlerine yeni bir anlayış kazandıracak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:41
Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli 19 Eylül'de Atılacak

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temel Atma Töreni

19 Eylül Perşembe günü, yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli atılacak. Bu önemli proje, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından duyuruldu.

Modern ve Çevre Dostu Tasarım

Yeni adalet sarayının, 1382 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık otopark ve 610 kişilik konferans salonu ile donatılacağı belirtildi. Bakan Tunç, bu yapının Türkiye'de yargı hizmetlerinde yeni bir dönem başlatacağını ifade etti.

Yatay Mimari ve Yenilenebilir Enerji

Yeni Ankara Adalet Sarayı, 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adalet sarayı olma özelliği taşıyacak ve yatay mimari anlayışı ile inşa edilecek. Bakan Tunç; doğal havalandırma ve aydınlatma özelliklerinin yanı sıra, güneş panelleri ile yenilenebilir enerji kullanımının da sağlanacağını vurguladı.

Daha Etkin Yargı Hizmetleri

Bakan Tunç, Ankara’daki yargı hizmetlerinin 6 ayrı binada yürütüldüğünü hatırlatarak, yeni adalet sarayı ile bu hizmetlerin daha kaliteli ve etkin bir biçimde sunulacağını belirtti. Temel atma törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayının temellerinin 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayının temellerinin 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayının temellerinin 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayının temellerinin 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacağını bildirdi.

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