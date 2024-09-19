Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı

Yenimahalle'de düzenlenen temel atma törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.

Modern ve Donanımlı Adalet Binası

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, "Ankaramızda yüksek mahkemelerimizin tamamı modern binalara kavuştu, şimdi sıra Ankara Adalet Sarayımıza geldi" ifadelerini kullandı. Bu yeni adalet binasının, Ankara'ya ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Yargıda Reform Süreci

2002 yılında 78 olan müstakil adliye sayısını 366'ya çıkardıklarını belirten Tunç, adliye binalarının teknolojik imkanlarla donatıldığını vurguladı. Ayrıca, yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ekimde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Adli Hizmetlerin Hızlandırılması

Yargılamaların uzadığı bazı mahkemelerde, iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde adli hizmetlerin hızlandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tunç, adli yargıda mahkeme sayısının 2002 yılında 3 bin 581'den 7 bin 133'e çıkarıldığını belirtti.

Yargı Mensuplarına Yönelik Eleştiriler

Bakan Tunç, yargıya yöneltilen eleştiriler için, "Yargımızın yıpratılmasına müsaade etmeyiz" diyerek, yargının bağımsızlığına özen gösterileceğini ifade etti.

Yeni Adalet Sarayı'nın Özellikleri

Ankara Adalet Sarayı, 745 bin 900 metrekare alana sahip olacak, 1382 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 588 duruşma salonu ve 4 bin 180 araçlık otopark içerecek.

Yeni Anayasa Vurgusu

Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı sürecinde yeni, demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, milletvekillerinin bu konuda büyük bir uzlaşma ile çalışması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından dua edilerek, Bakanlar Tunç ve Kurum, protokol üyeleriyle birlikte yeni adalet binasının temelini attı.