DOLAR
34,02 0,13%
EURO
38 -0,1%
ALTIN
2.825,08 -0,84%
BITCOIN
2.135.547,88 -4,15%

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli, Adalet ve Çevre Bakanları'nın katılımıyla atıldı. Modern adalet anlayışı için önemli adımlar atılıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:39
Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı

Yenimahalle'de düzenlenen temel atma törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.

Modern ve Donanımlı Adalet Binası

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, "Ankaramızda yüksek mahkemelerimizin tamamı modern binalara kavuştu, şimdi sıra Ankara Adalet Sarayımıza geldi" ifadelerini kullandı. Bu yeni adalet binasının, Ankara'ya ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Yargıda Reform Süreci

2002 yılında 78 olan müstakil adliye sayısını 366'ya çıkardıklarını belirten Tunç, adliye binalarının teknolojik imkanlarla donatıldığını vurguladı. Ayrıca, yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ekimde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Adli Hizmetlerin Hızlandırılması

Yargılamaların uzadığı bazı mahkemelerde, iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde adli hizmetlerin hızlandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tunç, adli yargıda mahkeme sayısının 2002 yılında 3 bin 581'den 7 bin 133'e çıkarıldığını belirtti.

Yargı Mensuplarına Yönelik Eleştiriler

Bakan Tunç, yargıya yöneltilen eleştiriler için, "Yargımızın yıpratılmasına müsaade etmeyiz" diyerek, yargının bağımsızlığına özen gösterileceğini ifade etti.

Yeni Adalet Sarayı'nın Özellikleri

Ankara Adalet Sarayı, 745 bin 900 metrekare alana sahip olacak, 1382 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 588 duruşma salonu ve 4 bin 180 araçlık otopark içerecek.

Yeni Anayasa Vurgusu

Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı sürecinde yeni, demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, milletvekillerinin bu konuda büyük bir uzlaşma ile çalışması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından dua edilerek, Bakanlar Tunç ve Kurum, protokol üyeleriyle birlikte yeni adalet binasının temelini attı.

İLGİLİ HABERLER

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da 1,1 Milyar Liralık İhale: Emlak Konut'un Yeni Projesi
2
BM Çocuk Hakları Komitesi'nden İsrail'e Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Çağrı
3
Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
4
Kırklareli Gaziler Gençlerle Spor Etkinliği Düzenledi
5
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
6
Lübnan Ordusu Şüpheli İletişim Cihazlarını İmha Ediyor
7
Van'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Vurdu

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!