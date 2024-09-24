Yeni Armut Çeşitleri ile Ateş Yanıklığına Karşı Mücadele

Ateş Yanıklığı Hastalığına Çözüm Bulundu

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), 20 yıldır süregelen araştırmalar sonucunda armutlarda sıkça görülen ateş yanıklığı hastalığına toleranslı yeni armut çeşitlerini geliştirdi.

Etkinlik ve Proje Detayları

MAREM'in ev sahipliğinde düzenlenen "Proje Lansman Toplantısı ve Bahçe Günü" etkinliği ile, TÜBİTAK 1001 Projesi çerçevesinde yürütülen "Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği" projesinin sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Proje kapsamında geliştirilen armut çeşitlerinin sahadaki performansları da gözlemlendi.

Projenin Hedefleri

Yeni armut çeşitlerinin marka değeri yüksek ürünler olarak pazara kazandırılması için gerekli bilgilerin elde edilmesi hedefleniyor. MAREM ekibi, laboratuvar ortamında yapılan çalışmaların yanı sıra, saha testleri ile de yeni çeşitlerin rekabet gücünü arttırmayı planlıyor.

Uzmanların Görüşleri

MAREM yetkilileri, bu yenilikçi yaklaşımın tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacağını ve çiftçilerin verimliliğini yükselteceğini belirtti. Emekli araştırmacı Gökhan Öztürk, ateş yanıklığı hastalığının armut için büyük bir sorun olduğunu vurgulayarak, "2000'li yıllardan bu yana armut üzerine kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Geçmişte düzenlediğimiz anket ve gezilerde bu hastalığın en büyük sorun olduğunu tespit ettik," dedi.

Öztürk, projeyle kaliteli armut çeşitleri geliştirilerek üreticilerin sorunlarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti. MAREM proje yürütücüsü Mehmet Aksu ise toplamda 1100 bitki ve 300 genotip üzerinde araştırma yaptıklarını ve 2021'de altı armut çeşidinin tescil edildiğini açıkladı. Kendisinin de, "Tescil edilen çeşitlerin, mevcut armutlara rekabet edebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum," dedi.

Aksu, "Bu çeşitlerin ülkemiz bahçelerinde hızla yaygınlaşacağına inanıyorum. Projemiz, yerli ve milli armut çeşitlerinin üretiminde önemli bir rol oynayacak," şeklinde konuştu.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), 20 yıllık araştırmalar sonucunda armutlarda yaygın görülen ateş yanıklığı hastalığına toleranslı yeni armut çeşitleri geliştirdi. TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülen "Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği" başlıklı projenin sonuçları sektörle paylaşıldı ve ateş yanıklığı hastalığına toleranslı armut çeşitlerinin sahadaki performansları gözlemlendi.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), 20 yıllık araştırmalar sonucunda armutlarda yaygın görülen ateş yanıklığı hastalığına toleranslı yeni armut çeşitleri geliştirdi. TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülen "Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği" başlıklı projenin sonuçları sektörle paylaşıldı ve ateş yanıklığı hastalığına toleranslı armut çeşitlerinin sahadaki performansları gözlemlendi.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), 20 yıllık araştırmalar sonucunda armutlarda yaygın görülen ateş yanıklığı hastalığına toleranslı yeni armut çeşitleri geliştirdi. TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülen "Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği" başlıklı projenin sonuçları sektörle paylaşıldı ve ateş yanıklığı hastalığına toleranslı armut çeşitlerinin sahadaki performansları gözlemlendi.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), 20 yıllık araştırmalar sonucunda armutlarda yaygın görülen ateş yanıklığı hastalığına toleranslı yeni armut çeşitleri geliştirdi. TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülen "Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği" başlıklı projenin sonuçları sektörle paylaşıldı ve ateş yanıklığı hastalığına toleranslı armut çeşitlerinin sahadaki performansları gözlemlendi.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), 20 yıllık araştırmalar sonucunda armutlarda yaygın görülen ateş yanıklığı hastalığına toleranslı yeni armut çeşitleri geliştirdi. TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülen "Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği" başlıklı projenin sonuçları sektörle paylaşıldı ve ateş yanıklığı hastalığına toleranslı armut çeşitlerinin sahadaki performansları gözlemlendi.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), 20 yıllık araştırmalar sonucunda armutlarda yaygın görülen ateş yanıklığı hastalığına toleranslı yeni armut çeşitleri geliştirdi. TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülen "Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği" başlıklı projenin sonuçları sektörle paylaşıldı ve ateş yanıklığı hastalığına toleranslı armut çeşitlerinin sahadaki performansları gözlemlendi.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), 20 yıllık araştırmalar sonucunda armutlarda yaygın görülen ateş yanıklığı hastalığına toleranslı yeni armut çeşitleri geliştirdi. TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülen "Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği" başlıklı projenin sonuçları sektörle paylaşıldı ve ateş yanıklığı hastalığına toleranslı armut çeşitlerinin sahadaki performansları gözlemlendi.