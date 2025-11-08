Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Aralık'ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi ilk senaryo yüzde 20 zam ve yeni asgari ücretin yaklaşık 26.500 TL olacağı yönünde.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:50
Kasım ayının sonlarına gelinirken, milyonların ve ailelerinin gündeminde bir numaralı konu netleşti: 2026 yılı asgari ücret zammı. Gözler, Aralık ayında başlayacak olan kritik Asgari Ücret Tespit Komisyonu maratonuna çevrildi.

Pazarlıklar ve İlk Senaryolar

Milyonlarca işçi, işveren ve hükümet temsilcisini aynı masada buluşturacak komisyon toplantıları için geri sayım başladı. Taraflar taleplerini ve ekonomik verileri masaya yatırırken, kulislerde ilk rakamlar konuşuluyor. En çok merak edilen, maaşlara ne kadar yansıyacağı.

Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam mı Geliyor?

Uzman analizleri ve piyasa beklentileri, asgari ücrete yüzde 20 civarında bir artış olabileceğini gösteriyor. Bu senaryo gerçekleşirse, yeni asgari ücretin yaklaşık 26.500 TL seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Zam Oranını Belirleyecek Etkenler

Zam oranının belirlenmesinde enflasyon, yaşam maliyeti, ekonomik büyüme hedefleri ve yıl sonu enflasyon beklentileri gibi faktörler belirleyici olacak. İşçi tarafı “insanca yaşayacak” bir ücret talep ederken, işveren tarafı istihdam ve maliyet dengelerini savunacak. Hükümet ise bu süreçte bir hakem rolü üstlenecek.

Komisyon Toplantıları Ne Zaman?

Komisyonun 2026 zammı için toplanacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen yıl komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapmış, yaklaşık iki haftalık müzakerelerin ardından yeni rakam 27 Aralık'ta dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin işlemesi ve Aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından ay sonuna doğru yeni ücretin açıklanması bekleniyor.

Geçmiş Yıllardan Dersler

2024 yılı için belirlenen net 17.002,12 TLlik asgari ücret, yaklaşık %49lık artışla yılın ilk yarısında alım gücünü korumayı amaçlamıştı. 2025 zammında ise net rakam 22.104,67 TL'ye yükseltilmiş, bu artışın yaklaşık %30 olduğu belirtilmişti. Bu veriler, 2026 pazarlıklarında tarafların yaklaşımını şekillendirecek.

