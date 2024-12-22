Yeni Asgari Ücret Belirleniyor: Kritik Toplantı Bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 22 Aralık 2024 tarihinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla salı ya da çarşamba günü gerçekleştirilecek bir toplantıda yeni asgari ücreti belirlemeye hazırlanıyor. İşveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lira olan asgari ücret talebine sıcak bakmadığı öğrenilirken, bu pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik bir rol oynayacak.

Depremzede Şehirler İçin Ekonomik Kalkınma Planları

Afet sonrası ekonomik canlanmayı hedefleyen "Afet sonrası ihya illeri" stratejisi kapsamında Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay şehirlerinde sanayi ve ticaret alanlarının yeniden yapılandırılacağı açıklandı. Bu süreçte sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ilkeleri ön planda olacak.

Suriye'de İnsanlık Dışı Durumlar Ortaya Çıkıyor

BAAS rejiminin işkence merkezleri, Şam'da yapılan incelemelerde sistematik işkencelerin izlerini taşıyor. Söz konusu hücrelerde tuvaletler insanlık dışı şartlarda tutulmakta ve tutsaklar, durumlarına karşı direniş göstermek amacıyla çeşitli mesajlar bırakmakta.

İş Dünyası Suriye ile Normalleşme Bekliyor

Türk tekstil ve perakende sektörü, Suriye'de istihdam ve üretim odaklı iş birliği fırsatları yaratma peşinde. Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliği konusunda olumlu sinyaller alınması bekleniyor.

Ekonomik Gelişmeler ve CDS Primlerinde Düşüş Beklentisi

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin CDS primlerinde düşüş yaşanacağı konusunda iyimser tahminlerde bulunarak, uluslararası kamuoyunda Türkiye ekonomisine yönelik algının olumlu yönde değiştiğini dile getirdi.

Otomotiv Sektöründe Büyüme Beklentisi

DFSK Türkiye Genel Müdürü Çınar Noyan, 2025'in ikinci yarısında otomotiv pazarında hareketlenmelerin olabileceğini belirtti. Faizlerin düşmesiyle birlikte pazarın artış göstermesi öngörülüyor.

Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Uluslararası Destek

TKDK, kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik uluslararası finans kuruluşlarıyla temaslarını sürdürüyor. Daha önce yaklaşık 46,3 milyar liralık hibe desteği sağlandığı ifade edildi.

Küresel Isınma Tehdidi Altındaki Deniz Kaplumbağaları

Ordu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, küresel ısınmanın deniz kaplumbağaları üzerindeki etkilerini inceliyor. Çalışmalar, dişi ve erkek oranlarının dengesizliğini vurguluyor.

Harran'da Tarihi Vitraylar Bulundu

Harran Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kazılarda, bölgenin en eski renkli cam örnekleri olan vitraylar bulundu. Bu buluntular, erken Bizans dönemine ait yapılarla ilişkilendiriliyor.

Türkiye'nin Haritacılık Geçmişine Işık Tutan Müze

Haritacılık Müzesi, Korgeneral Mehmet Şevki Ölçer'e ait eşya ve eserlerle Türkiye'nin haritacılık geçmişini gözler önüne seriyor.

TBMM'nin Bu Haftaki Gündemi

TBMM Genel Kurulu, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili önemli bir teklifi görüşecek. Ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM Adalet Komisyonu tarafından ele alınacak.