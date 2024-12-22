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Yeni Asgari Ücret Belirleniyor: Kritik Toplantı Bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak. İşveren tarafı TÜRK-İŞ'in teklifine karşı temkinli.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:46
Yeni Asgari Ücret Belirleniyor: Kritik Toplantı Bekleniyor

Yeni Asgari Ücret Belirleniyor: Kritik Toplantı Bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 22 Aralık 2024 tarihinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla salı ya da çarşamba günü gerçekleştirilecek bir toplantıda yeni asgari ücreti belirlemeye hazırlanıyor. İşveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lira olan asgari ücret talebine sıcak bakmadığı öğrenilirken, bu pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik bir rol oynayacak.

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