Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Devlet Denetleme Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan kararlara göre, Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

Emniyet Müdürlerinde Değişiklik

Karar kapsamında, Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevlerinden alındı. Yeni atamalar doğrultusunda:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı atanırken,

ne atanırken, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ne Hakan Yılmaz ,

ne , Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ,

ne , Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ,

ne , Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ne Ahmet Acar ,

ne , Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay atandı.

Bu atamalar kamu güvenliği ve yönetimi açısından önemli değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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