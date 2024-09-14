Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bazı bakan yardımcıları ile ilgili atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Değişiklik

Kararlara göre, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı. Yerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atanarak yeni bir dönem başlatıldı.

Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığı'nda Yenilikler

Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alındı ve yeni isim Musa Heybet olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nda da önemli bir değişiklik yaşandı; Huzeyfe Yılmaz görevden alınırken, Yasin Ayfer Erkoç yeni bakan yardımcısı olarak atandı.

Yerel Yönetimlerde Kadro Tazelemesi

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, görevden alındı ve yerine Erhan Karakaya getirildi. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde de değişiklik yapılarak, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay atandı.