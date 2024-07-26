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Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan yeni atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 02:20
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 02:20
Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de

Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelindeki çeşitli bakanlık ve kurumlarda önemli atama kararlarını Resmi Gazete aracılığıyla duyurdu.

Sağlık Bakanlığına Yeni Atamalar

Sağlık Bakan Yardımcılığına Halim Özçevik atanırken, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bazı üst kademe yöneticilerinin görevlerinde değişiklik yapıldı. Görevden alınan isimler arasında Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım yer alıyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ülker Kuğu gibi yeni atamalar gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliği Ataması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı. Ayrıca, 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Diğer Bakanlıklarda Değişiklikler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da yeni iş müfettişleri atanırken, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdi Dölek atandı, benzer şekilde Tokat ve Ardahan illerine yeni Milli Eğitim Müdürleri atandı.

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