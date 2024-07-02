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Yeni Bakanlar Yemin Etti: Memişoğlu ve Kurum göreve başladı!

Yeni atanmaların ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevlerine başladılar. Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanırken, Kemal Memişoğlu ise Sağlık Bakanlığı görevine getirildi. Her iki bakan da göreve başlamak üzere Meclis'e geldi.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 17:22
Yeni Bakanlar Yemin Etti: Memişoğlu ve Kurum göreve başladı!

Bakanlıklarındaki devir teslim törenlerinin ardından Meclis'e gelen Bakanlar, görevlerine başlamadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle tekrar eski görevimize dönmüş olduk. Önceki dönemde yaptığımız çalışmaları sürdüreceğim ve milletimiz için daha fazla özveri göstereceğim" dedi. Kurum ayrıca, bakanlık olarak çevre konularındaki hassasiyetlerini ön planda tutacaklarını belirtti.

KEMAL MEMİŞOĞLU'NDAN BAYRAK DEĞİŞİMİ MESAJI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yemin etmek üzere Meclis'e geldi. Göreve başlaması dolayısıyla Memişoğlu, "Bayrak değişimini aldık. Allah bizi milletimize, devletimize ve Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin" diye konuştu.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

Yemin törenlerinin ardından yeni görevlerine resmen başlayan Bakanlar, önümüzdeki dönemde milletin beklentilerine cevap vereceklerini ve Cumhur İttifakı ile uyum içinde çalışacaklarını vurguladılar. Her iki bakan da, halkın desteğini arkalarına alarak, her kesimi kucaklayacaklarını ve ülke için en iyi olanı gerçekleştirmek için çalışacaklarını belirtti.

Bu yeni görevlerinin ülke için hayırlı olmasını dileyen Bakanlar, Meclis Genel Kurulu'nda yemin ederek görevlerine başladılar.

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