Yeni cephe sinyalleri: 'Kabus Senaryosu' gerçek mi oluyor?

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları 83 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 21 bin 110 Filistinlinin öldüğünü, 55 bin 243 Filistinlinin de yaralandığını bildirdi. Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,2 milyon insan, İsrail'in ablukası altında büyük bir insani krizle karşı karşıya.

Gazze'ye karadan, havadan ve denizden saldıran İsrail, Lübnan sınırında da büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Savaş başladığından beri Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e karşı savaşa katılması İsrail için en kötü senaryo olarak görülüyordu. Ancak bu senaryo gerçek olmak üzere. Lübnan sınırında Hizbullah'ın patlayıcılarla İsrail askerlerini öldürdüğü haberleri geliyor.





Hizbullah, İsrail'e karşı bu hafta pek çok saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda bir Rum Ortodoks kilisesi de hedef alındı ve iki İsrailli Hıristiyan yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eylon Levy, dün yaptığı açıklamada, "Artık bir seçim yapmalıyız. Ya Hizbullah, BM'nin 1701 sayılı Kararı'na uyarak İsrail sınırından ayrılır, ya da biz onları zorla göndeririz." ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullahı, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı savaşa katılarak Lübnan'ı büyük bir tehlikeye sokuyor. Bölgede daha fazla savaş istemeyenler, Hizbullah'ın bu tutumunu eleştiriyor. Hizbullah, İsrail'e karşı Filistin direnişine destek verdiğini savunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kuzeydeki askerlerle bir araya geldiği sırada, Hizbullah'ın savaşa girmesi halinde Lübnan'ı harabeye çevireceklerini söyledi. Netanyahu, "Hizbullah bütün bir savaşa girmek isterse, Beyrut'u ve Güney Lübnan'ı Gazze ve Han Yunus gibi yaparız" dedi.





İsrail-Lübnan sınırında gerilim yükselirken, İsrail yönetimi sert açıklamalar yaptı. Savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Lübnan hükümeti ve dünyanın Hizbullah'ı sınır bölgesinden çıkarması gerektiğini söyledi. Aksi halde İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin bunu yapacağını belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İsrail'in çok cepheli bir savaşa girdiğini ilan etti. İsrail Ordusu'nun kuzey komutanlığı da alarm durumuna geçti. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi de Hizbullah'a karşı saldırmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi, Lübnan'ın da savaşa dahil olabileceğine işaret eden belirtilerin çoğaldığını yazdı ve "Hizbullah, büyük bir füze stokuna sahip olduğu tahmin edilen ve savaşçıları iyi eğitilmiş olan bir örgüt. İsrail ile Lübnan arasında bir savaş çıkarsa, bölgedeki yıkım daha da büyüyecektir." dedi. New York Times gazetesi de İsrail'in savaşı başka bir cephede sürdürmeye hazırlandığını belirtti. Gazze'deki çatışma başladığından beri ABD ve müttefikleri, daha kapsamlı bir savaşın çıkması ihtimalinden korkuyor. Bu korku, ABD'nin Doğu Akdeniz'e iki uçak gemisi yollamasına neden oldu.