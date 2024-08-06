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Yeni Çiğdem Türü Literatüre Girdi: Crocus cigdemiae

Muğla'da keşfedilen yeni çiğdem türü 'Crocus cigdemiae', İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erol tarafından literatüre kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:14
Yeni Çiğdem Türü Literatüre Girdi: Crocus cigdemiae

Yeni Bir Çiğdem Türü Keşfedildi

Muğla'da keşfedilen yeni çiğdem türü "Crocus cigdemiae", İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erol'un öncülüğünde bilim dünyasına kazandırıldı. Erol, keşfettiği bitkiye, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Çiğdem Erol'un ismini verdi.

Önemli Araştırmalar ve Bulgular

Prof. Dr. Osman Erol, Türkiye'nin Kaz Dağları ve Uludağ gibi yüksek kesimlerinde bulunan çiğdem türleri üzerine uzun yıllardır araştırmalar yürüttüğünü belirtti. Bu kapsamda Muğla'daki çiğdem popülasyonunun hem morfolojik hem de genetik olarak farklılık gösterdiğini ifade etti.

Erol, "Çiçekli bitkilerin genetik alışverişi, polen yoluyla gerçekleşir ve bu polenin Muğla'ya taşınması mümkün değildir. Sonuç olarak Muğla'daki bu bitki, kendine özgü özellikleri ile yeni bir tür olmayı hak ediyor." dedi.

Buzul Devrinin İzleri

Türe ait bazı özellikleri paylaşan Erol, Crocus cigdemiae'nin çok yıllık, soğanlı ve yaklaşık 10-12 cm boyunda olduğunu, kar eridikten sonra çiçek açtığını aktardı. Çiçekteki yaşam döngüsünün yaz ayları boyunca toprak altında devam ettiğini belirtti.

Koruma Altında Olması Gereken Bir Tür

Bu yeni tür, ekosistem için önemli bir yer teşkil ederken, insan faaliyetlerinin gelecekte sorun yaratabileceğini kaydetti. Erol, türün korunması gerekliliğine dikkat çekerek, "Dünyada eşine rastlanmayan bu türün korunması, insanlığa yararı bakımından kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Küresel Isınma Tehdidi

Prof. Dr. Erol, küresel ısınmanın Crocus cigdemiae'nin neslinin devamını etkileyebileceğine değindi. "Bitki, iklim değişiklikleri ile tehdit altındadır ve bu durum onun geleceğini tehlikeye atmaktadır." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Sonuç olarak

Yeni türün bilimsel önemi ve korunması gereken bir popülasyon olmasının yanı sıra dünyada eşine az rastlanır özellikleri ile dikkat çektiği ortaya çıkmıştır. Gelecekte bu bitkinin insanlığa nasıl yarar sağlayabileceğini belirlemek için araştırmalar devam etmektedir.

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