Yeni Delhi'de 2025'e Kadar Havai Fişek Yasağı Uygulanacak

Yeni Delhi Havai Fişek Yasağını İlan Etti

Dünya genelinde hava kirliliği ile mücadele eden şehirler arasında yer alan Yeni Delhi, önemli bir adım attı. 1 Ocak 2025 tarihine kadar, havai fişeklerin üretimi, satışı ve kullanımı yasaklandı.

Çevre Bakanı Gopal Rai'nın Açıklaması

Hindustan Times'ın haberine göre, Delhi Eyaleti Çevre Bakanı Gopal Rai, bu karar hakkında açıklamalarda bulundu. Rai, hava kirliliğini kontrol altına almak amacıyla tüm havai fişek faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Uygulama ve Toplumun Rolü

Rai, yasağın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli birimlerin iş birliği içinde hareket edeceğini belirtti. "Kirliliği kontrol etmek için hepimiz birlikte sorumluluk almalıyız. Her Delhi sakini kirlilikle mücadeleye katılırsa çevreyi korumada önemli ilerlemeler kaydedebiliriz," dedi.