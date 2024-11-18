Yeni Delhi'de Hava Kalitesi Kritik Seviyede: 481 AQI ile En Kötü Dönem

Yeni Delhi'de Hava Kalitesi Alarm Veriyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesi, Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, son dönemlerin en kötü düzeyine ulaştı. Verilere göre, hava kirliliği seviyesi 481 olarak kaydedildi ve bu durum 'aşırı şiddetli' kategorisine girdi.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Şiddetli hava kirliliği, şehirdeki görüş mesafesini 150 metre'ye kadar düşürerek ulaşımı olumsuz etkiledi. Uçuşlar ve tren seferleri bu durumdan etkilendi.

Yetkililer Sıkı Önlemler Aldı

Yetkililerin aldığı önlemler arasında, temiz enerji kaynaklı yakıt kullanmayan tüm kamyon ve benzeri taşıtların Yeni Delhi'ye girişinin yasaklanması yer alıyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum, kardiyovasküler gibi kronik hastalıklara sahip bireylerin kapalı alanlarda kalmaları önerildi.

Yüz Yüze Eğitim Askıya Alındı

Okullarda ise yüz yüze eğitim, 10. ve 12. sınıflar haricindeki tüm öğrenciler için askıya alındı. Hava kalitesinin 'aşırı şiddetli' seviyeye ulaşması nedeniyle, Hindistan'daki Aşamalı Mücadele Eylem Planı (GRAP) devreye sokuldu.

Toplu Taşıma Teşvik Ediliyor

Yetkililer, şehirdeki hareketliliği ve taşıt emisyonunu azaltmak amacıyla halka toplu taşıma kullanma çağrısında bulundu. Her yıl festivallerde havai fişek ve maytap satışları yasaklanmasına rağmen, diğer şehirlerden bu ürünlerin temin edilmesinin önüne geçilemiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.