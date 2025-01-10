Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Nedeniyle Uçak Rötarları Yaşanıyor

Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle 100'den fazla uçak rötar yaptı. Görüş mesafesinin sıfıra düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:54
Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Nedeniyle Uçak Rötarları Yaşanıyor

Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Sorunu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle yaşanan yoğun sis, 100'den fazla uçağın rötar yapmasına sebep oldu. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, kirliliğin etkileri şehirde ciddi boyutlara ulaştı.

Hava Kalitesi Kritik Seviyede

Yeni Delhi'nin bazı bölgelerinde Hava Kalitesi Endeksi (AQI), tehlikeli olarak kabul edilen 300 limitini aşarak 409'a yükseldi. Hava kirliliğinden kaynaklanan siste, görüş mesafesi bazı yerlerde sıfıra kadar düştü. Bu durum, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşları ciddi şekilde etkiledi.

Demir Yollarında da Rötar

Hindistan Demir Yolları yetkilileri, başkentteki 26 trenin yine görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesi nedeniyle seferlerin rötarlı gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu durum, hem hava hem de kara yoluyla ulaşımda büyük aksaklıklara yol açtı.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Uzman doktorlar, Delhi'deki kirli havayı solumanın, günde yaklaşık 10 sigara içmek kadar zararlı olduğunu vurguladı. Kirlilik, özellikle kış aylarında egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı gibi faktörler nedeniyle artış göstermektedir.

Kış Aylarına Dikkat!

Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış hava kirliliği ile başa çıkmakta zorluk çekiyor. Rüzgar hızının düşük olması bu sorunu daha da derinleştiriyor.

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