Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı: Açıklamasıyla kan dondurdu

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir anne vahşeti yaşanırken yeni doğum yapan bir kadın, bebeğini market poşetine koyup sokağa attığı kan dondurdu. Bebeği poşet içerisinde sokakta bulan Inan Ulutekin'in açıklaması herkesi şaşırttı.

Yeni doğan bebeğini poşete koyup sokağa attı: Açıklamasıyla kan dondurdu
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Esenyurt Selahaddin Eyübbi Mahallesi'nde meydana gelen kan donduran olayın gerçekleri ortaya çıktı. İddialar üzerine evinde doğum yapan bir kadın komşularından market poşeti isteyerek bebeğini içerisine koyarak camdan fırlattı. Yoldan geçen bir adam poşetten şüphelenerek ağzını açtı ve yeni doğan bebek ile karşılaştı. Olay yerine anında polis ve sağlık ekipleri geldi.

yeni doğan bebek

İhbar üzerine polislerin olay yerine gelmesiyle anne arayışı başladı. Sağlık ekipleri bebeği hastaneye götürürken polisler ise her yerde anneyi arıyor. Komşuların yeni doğum yapan kadın olduğu söylemesiyle operasyon başlatıldı. Ekipler kadının evine gittiğinde kadın kapıyı açarak size ne, benim çocuğum değil mi? ifadelerini kullanarak karakola götürüldü. 

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