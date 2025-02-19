Yeni DOKAP Eylem Planı ile Doğu Karadeniz'de Tarım ve Turizmde Atılım hedefleniyor

Yeni DOKAP Eylem Planı ile tarımda organik arıcılık desteklenirken, turizmde geniş kapsamlı projelere imza atılacak.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:11
Yeni DOKAP Eylem Planı ile Doğu Karadeniz'de Tarım ve Turizmde Atılım hedefleniyor

Yeni DOKAP Eylem Planı, Giresun'da Açıklandı

Yeni DOKAP Eylem Planı, Cuma günü Giresun'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) üyesi bakanların katılımıyla kamuoyuna sunuldu. Bu eylem planı, Doğu Karadeniz bölgesinde tarım ve turizm alanında önemli atılımlar yapılmasını hedefliyor.

Tarımda Organik Arıcılık ve Pazar Odaklı Üretim

Plan kapsamında, DOKAP çerçevesinde Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Tokat, Amasya ve Çorum illerinde yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi öngörülüyor. Tarımsal üretimin artırılması ve katma değerin yükseltilmesi amacıyla öncelikli sektörlerde ekonomik büyüme sağlanacak.

DOKAP bölgesinin tarımda rekabetçiliğinin artırılması hedeflenirken, altyapı iyileştirmeleri ve modern teknolojilerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Pazar odaklı üretim teşvik edilecek ve üreticilere doğayla dost sertifikalı üretim için destekler sunulacak. Ayrıca, bal ve arı ürünleri üzerinde organik arıcılık projeleri geliştirilecek.

Turizmde Yeni Projeler ve Tanıtım Stratejileri

Doğu Karadeniz’in doğal güzellikleri ve kültürel mirasının turizm potansiyelini artırmak amacıyla kapsamlı tanıtım stratejileri uygulanacak. Yerel turizmin desteklenmesi için doğa, kültür, spor, gastronomi, sağlık, eko-turizm ve kırsal turizm alanlarında çeşitli projeler gerçekleştirilecek.

Yeşil Yol Projesi çerçevesinde turizm destinasyonlarına ulaşımı artıracak altyapı iyileştirmeleri yapılacak. Böylelikle sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi ve bölge ticaretinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

EKK Toplantılarının Üçüncüsü Giresun'da Gerçekleşecek

DOKAP Eylem Planı'nın tanıtımının ardından, bölge illerinin ticaret ve esnaf temsilcileri ile bir toplantı düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca, EKK bölge toplantılarının üçüncüsü Cuma günü Giresun’da gerçekleştirilecek ve ekonomiye dair gelişmeler değerlendirilecektir. Daha önce EKK'nın iki toplantısı Şanlıurfa ve Konya’da yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, projelerle topyekün kalkınmayı artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

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