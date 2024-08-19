Yeni Dönem: Bağımlılıkla Mücadelede Değişiklikler

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Dönem Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bağımlılık konusunun giderek genişlediğini, sadece madde, alkol ve sigara bağımlılığı ile sınırlı kalmadığını vurguladı.

Dijital ve Oyun Bağımlılığına Dikkat

Son zamanlarda artan dijital ve oyun bağımlılığının çocukların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadele için yeni bir kurul kurulacağını açıkladı.

İyilik ve Sosyal Politikalar

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen "Dünya İnsani Yardım Günü" etkinliğinde, iyilik hareketlerinin önemine dikkat çeken Göktaş, Türkiye’nin insan odaklı politikalarını vurgulayarak, toplumu kapsayan sistemlerin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Aile Odağı ile Güçlü Türkiye Hedefi

"Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye" prensibiyle hareket ettiklerini söyleyen Göktaş, aileyi güçlendirmek amacıyla Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı’nın hayata geçirildiğini belirtti.

Şiddetle Mücadelede Kararlılık

Bakanlık, şiddet mağdurlarına yönelik birçok proje geliştirdiğini ve şiddet döngüsünü kırmayı hedeflediğini açıkladı. Ülkede aktif olarak faaliyet gösteren 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ile destek sağlanıyor.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Çabası

Dijitalleşmenin beraberinde getirdiği yeni bağımlılık türlerini ele alan Göktaş, dijital bağımlılıkla mücadelenin Aile Eylem Planı’nın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması İçin Yeni Stratejiler

Yeni mahalle odaklı sosyal hizmet modeli ile her bölgenin ihtiyaçlarına göre özel çalışmalar yürütülecek.

Dünya Çapında İnsani Yardım Anlayışı

Göktaş, insani yardımın evrensel bir değer olduğunu belirterek, dünyadaki yardım çağrılarına duyarsız kalmadıklarını ifade etti.

Filistin'e Destek Vurgusu

Bakan Göktaş, Filistin halkının haklı mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, insan hakları konusunda tüm dünyanın sorumluluk almasını gerektiğini belirtmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.