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Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!

AKP'nin sunduğu sokak hayvanlarıyla ilgili önemli yasa teklifi görüşmeleri, komisyon tarafından ertelendi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci yönetimindeki toplantıda, teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:31
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!

Kabul edilen maddelerle birlikte, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.

Yeni düzenlemeyle, sahipsiz ve sahipli hayvanlar için net tanımlamalar getirildi. Sahipsiz sokak hayvanlarının yönetimi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu getiriliyor.

Düzenleme kapsamında, sokak hayvanlarının yönetiminde "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması ve hayvan bakımevlerinin tanımında değişiklik yapıldı. Buna göre, hayvan bakımevleri "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" olarak tanımlanacak.

Teklif üzerine muhalefet milletvekilleri, barınakların yetersizliğine dikkat çekerek teklifin uygulanabilirliğini sorguladılar. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Rehabilitasyon için yeterli barınak olmadığını ve yeni barınakların açılmasının zorluğunu" vurguladı.

Görüşmelerin uzun sürmesi üzerine komisyon, 22 Temmuz Pazartesi günü tekrar toplanma kararı aldı. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, komisyon başkanı Kirişci, sağlıklı çalışma koşullarının yeniden sağlanabilmesi için toplantıyı ertelediklerini belirtti.

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