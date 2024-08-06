Yeni Düzenlemelerle Tütün Mamulleri Kullanımı Kontrol Altına Alınıyor

Yeni Tedbirlerle Tütün Mamulleri Üzerinde Kontrol Artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, nargilelik tütün mamullerinin paketlerine içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunluluğu getirdi ve renklendirici kullanımını yasakladı.

Yönetmelik Değişikliği

Bu yeni düzenlemeler, "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklik ile yürürlüğe girdi. Bakanlık, bu değişiklikle tütün mamullerinin özendirilmesini engellemeyi ve kayıt dışı ticaretle mücadeleyi hedefliyor.

Paketleme ve Etiketleme Zorunlulukları

Nargilelik tütün mamullerinin paketlerinde tütün oranının belirtilmesi zorunlu olacak. Ayrıca, iç ambalajda üretim tarihi ve kodlama bilgisi yer alacak ve paketler silindirik şekilde olamayacak. Tütün mamulü paketlerinin üretim tarihi asgari "gün/ay/yıl" olarak belirtilecektir.

Sektöre Uygulama Süresi Tanınıyor

Mevcutta faaliyet gösteren firmalara yönetmeliğe uygunluk sağlamaları için 31 Mart 2025 tarihine kadar geçiş süresi sunulmuş olup, bu tarihten sonra koşullara uymayan ürünler piyasadan kaldırılacaktır.

Bakanlık Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapılan düzenlemelerin, uygulama sırasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olduğunu belirtti. Yumaklı, tütün pazarında kayıt dışı ticarette etkin bir mücadele sağlandığını vurguladı.

Bu yeni değişiklikler, tütün mamullerinin kullanımını sınırlamak ve sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla hayata geçirildi.